Üye Girişi
Son Dakika | Ankara polisinden "Ali Babanın Çiftliği"ne sahte para baskını - Son Dakika

Son Dakika | Ankara polisinden "Ali Babanın Çiftliği"ne sahte para baskını

12.11.2021 16:33
Son Dakika | Ankara polisinden "Ali Babanın Çiftliği"ne sahte para baskını

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahte para basıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahte para basıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 kişilik suç şebekesinin sahte Türk Lirası ile Amerikan Doları basarak yüzde 15-20 komisyonla farklı illerde piyasaya sürdüklerini belirledi.

Ekipler, ayrıca şebeke üyelerinin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etrafı duvarlarla çevrili, şifreli kapılarla giriş yapılan ve kapıda 15 köpeğin beklediği 5 dönümlük arazideki bir çiftlik evine matbaa kurduklarını ve buraya "Ali Babanın Çiftliği" adını verdiklerini tespit etti.

Bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, polis ekipleri, sabah saatlerinde 80 personelin katılımıyla Ankara, İstanbul, Aksaray ve Kırşehir'de 21 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "görevli memura mukavemet etmek" gibi birçok suçtan işlem yapıldığı belirlendi.

Yapılan aramalarda, 5 bin 500 lira, 300 dolar, bir tabanca, 7 tüfek, 9 dolu mermi, sahte para basımında kullanılan yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, çok sayıda hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıplar, para baskı ve kesme makineleri, lira ve dolar kalıpları, banknotların üzerindeki kılcal görüntülerin yayılmasını sağlayan turkuaz renkli damgalar, para kabartması işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, para basımı işleminde paraları sabitlemeye yarayan poza isimli kalıp malzemesi ile koliler içinde çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin, sahte para isteyen müşterilere, kargo veya yolcu otobüsleri vasıtasıyla parayı ulaştırdıkları ve paraları; halk pazarları, büfeler, bakkal ve marketlere vererek ürün ve para üzeri almak suretiyle piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleştikleri ve Türk Lirasına "tavuk", "yumurta", "köpek", "traktör", "pompa" gibi isimler vererek, şifreli mesajlaştıkları da ortaya çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara polisinden 'Ali Babanın Çiftliği'ne sahte para baskını - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi 17:36 Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar 17:28 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm 17:17 Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 17:03 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış 16:02 Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! 15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!

Son Dakika Haberleri
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:02 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi         
17:31
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı         
17:13
Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor         
16:58
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi         
15:53
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız         
15:38
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 17:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ankara polisinden "Ali Babanın Çiftliği"ne sahte para baskını - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement