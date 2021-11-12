Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahte para basıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 kişilik suç şebekesinin sahte Türk Lirası ile Amerikan Doları basarak yüzde 15-20 komisyonla farklı illerde piyasaya sürdüklerini belirledi.

Ekipler, ayrıca şebeke üyelerinin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etrafı duvarlarla çevrili, şifreli kapılarla giriş yapılan ve kapıda 15 köpeğin beklediği 5 dönümlük arazideki bir çiftlik evine matbaa kurduklarını ve buraya "Ali Babanın Çiftliği" adını verdiklerini tespit etti.

Bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, polis ekipleri, sabah saatlerinde 80 personelin katılımıyla Ankara, İstanbul, Aksaray ve Kırşehir'de 21 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "görevli memura mukavemet etmek" gibi birçok suçtan işlem yapıldığı belirlendi.

Yapılan aramalarda, 5 bin 500 lira, 300 dolar, bir tabanca, 7 tüfek, 9 dolu mermi, sahte para basımında kullanılan yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, çok sayıda hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıplar, para baskı ve kesme makineleri, lira ve dolar kalıpları, banknotların üzerindeki kılcal görüntülerin yayılmasını sağlayan turkuaz renkli damgalar, para kabartması işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, para basımı işleminde paraları sabitlemeye yarayan poza isimli kalıp malzemesi ile koliler içinde çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin, sahte para isteyen müşterilere, kargo veya yolcu otobüsleri vasıtasıyla parayı ulaştırdıkları ve paraları; halk pazarları, büfeler, bakkal ve marketlere vererek ürün ve para üzeri almak suretiyle piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin telefon dinlemesine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleştikleri ve Türk Lirasına "tavuk", "yumurta", "köpek", "traktör", "pompa" gibi isimler vererek, şifreli mesajlaştıkları da ortaya çıkarıldı.