Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü - Son Dakika

Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü

Son Güncelleme: 04.09.2023 13:16

Son dakika: Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının parçası, bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Söz konusu parça TPAO'ya ait açık otoparka düştü.

3 ARACA İSABET ETTİ

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, düşen parçanın yakıt tankı olduğu iddia edildi. Otoparka düşen parça 3 araca isabet ederken maddi hasara neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü
Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü
Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü - Son Dakika
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