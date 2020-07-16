Son dakika! Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku - Son Dakika

Son dakika! Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku

Aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları bu gelişme üzerine başka bir tesise alındı.

Aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları bu gelişme üzerine başka bir tesise alındı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerin 4 gündür tesise gelmedikleri, kendi sporcularını da tesise getirmedikleri öğrenildi. Ancak olay TOHM sporcularından gizlendi.


ATK OLAYI GİZLEDİ


Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Servisi'nin ortaya çıkardığı olayda Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi ve Türkiye Tenis Federasyonu yetkililerinden bilgi aldı. Olayın yeni öğrenildiği ve gereken önlemlerin alınarak TOHM çalışmalarını sürdüren, yaşları 14-18 arasında olan sporcularda herhangi bir virüs belirtisi olmadığı belirtildi. ATK yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıkları ancak TOHM sporcuları için önlem almamaları ve çalışmalarına izin verilmesi konusu ise şimdi araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'e talimat vererek testlerin yapılmasını ve temaslı kişiler konusunda gerekenlerin yapılmasını istedi.


SPOR İL MÜDÜRÜ ÇELİK: GEREKLİ PROSEDÜRLERİ UYGULAYACAĞIZ


Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şu an için TOHM sporcularında koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi ve "Sadece temaslı gruba giriyorlar. Biz tedbir amaçlı test yapacağız. Gerekli prosedürleri uygulayıp, gerekirse ev karantinasına alacağız" diye konuştu.


TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: OLAYI TAKİP EDİYORUZ


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş olayı takip ettiklerini belirterek, "Olayı öğrendiğimiz anda önlemlerimizi alarak sporcularımızı farklı bir tesise aldık. Bakanlığımıza bilgi verdik ve Spor İl Müdürlüğümüz sporcuları sağlık müdürlüğü ile görüşerek test veya belirti halinde temas konularını araştıracak" dedi.


AİLELER OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ


Adının açıklanmasını istemeyen bir veli, "2 hafta önce TOHM ve Genç Milli Takım sporcularının davet edildiği kampa virüs salgınını ileri sürerek sporcular hakkında soruşturma açanlar, TOHM sporcularının çalıştırıldığı özel kulübün  antrenörlerinin testleri pozitif çıktı. Üstelik 4 gündür kulüp kendi sporcularınn antrenmanlarını iptal ettiği halde, TOHM Ankara İl koordinatörlüğüne ve sporculara bilgi verilmiyor ve Tohm'un başında görevlendirilenlerin neden haberi yok. Bizlere nasıl bilgi verilmez, anlamıyorum. Şimdi hepimiz panik haldeyiz. Bakanlığımız hemen devreye girdi ve test ile temaslıları araştırıyor. ATK yetkililerinin yaptığı doğru değil. Kendi sporcularının ve üyelerinin bilgisi olduğu yerde bizim TOHM sporcularına ve ailelere nasıl haber verilmez?" diyerek şikayetlerini dile getirdi.


Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:49 

Son Dakika Spor Son dakika! Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku - Son Dakika Spor
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