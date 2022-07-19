Son dakika! Ankara Tren Garı saldırısına yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Son dakika! Ankara Tren Garı saldırısına yönelik davanın görülmesine devam edildi

19.07.2022 15:11
Son dakika! Ankara Tren Garı saldırısına yönelik davanın görülmesine devam edildi

Son dakika haberine göre Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Tren Garı'nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişi hayatın kaybetmişti. Ekinci ve diğer firari 16 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Davanın bir önceki duruşmasında DEAŞ'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Güler'in bağlantı sorunu sebebiyle mahkeme, bir sonraki duruşmada Güler'in salonda hazır bulundurulmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ankara Tren Garı saldırısına yönelik davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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