Son Dakika: Ankara Üniversitesi'nde güz dönemi 'uzaktan eğitim' ağırlıklı olacak - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi (AÜ) Senatosu, yeni eğitim öğretim yılının güz döneminde, klinik uygulama/intörn eğitimi içeren programlar dışındaki diğer tüm programlarda 'uzaktan eğitim' yapılmasına karar verdi.

AÜ Senatosu, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama İlkelerini belirledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Twitter hesabından senatonun belirlediği ilkeleri "Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize ve bütün Ankara Üniversitesi mensuplarına hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Buna göre üniversitede klinik uygulama/intörn eğitimi içeren programlarda 'Karma Eğitim' (Hibrit), diğer programlarda ise 'Uzaktan Eğitim' yöntemleri uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim-içi yapılacak.

YARI YIL ARA SINAVLARI DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Veteriner Hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama/intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak. Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek. Yarıyıl ara sınavları süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek. Final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yöntemi ise Kasım ayının son haftasında değerlendirilecek. Senatonun kararında, "Anılan uygulamaların yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nun süreç içinde konu ile ilgili almış olduğu kararlar da dikkatle izlenecektir. Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği bugünlerde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak bu zorlu süreci en doğru şekilde yine öğrencilerimiz lehine tamamlamayı hedefliyoruz" denildi.