Son dakika... Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Son dakika... Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TAZİYE ÇADIRI KURULDU11 Eylül 2016'dan beri görev yapan şehit Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba evinin önüne Beypazarı Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

11 Eylül 2016'dan beri görev yapan şehit Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba evinin önüne Beypazarı Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehit evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Acılı baba Adem Üstüner, gözyaşları içinde okunan Kur-an-ı Kerim'i dinledi. Anne Ayşe Üstüner de, "'Seni borca sokmayacağım, ben kurtaracağım' diye gitti, beni acılara boyadı yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Üstüner'in dayısı Osman Demirci, Samet Üstüner'in 4 yıldır pilot olarak görev yaptığını anlatarak, "Konuşamadım, telefonlara bakmama huyu vardı. Yine bakmamıştı telefonuna, kızmıştım. Bir daha da göremedik. Allah kimseye göstermesin, takdiri ilahi" ifadelerini kullandı.Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehidin anne ve babasının oturduğu apartmanın girişine dezenfektan yerleştirildi. Ayrıca belediye ekipleri tarafından apartman çevresi ile taziye çadırının bulunduğu alan dezenfekte edildi. Şehit Pilot Samet Üstüner, yarın düzenlenecek cenaze töreni ardından ilçede toprağa verilecek.

Ankara, Eylül, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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