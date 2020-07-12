Son Dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Son Dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1)

Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 8 maçtır kazanamamalarıyla ilgili, "Hayat insana her şeyi gösteriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 8 maçtır kazanamamalarıyla ilgili, "Hayat insana her şeyi gösteriyor. Baktığımızda son zamanlarda hem Galatasaray hem de benim adıma istatistikler yerlerde." dedi.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı

Fatih Terim, MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, takımının kötü gidişatını şöyle değerlendirdi:

"Hayat insana her şeyi gösteriyor. Baktığımızda son zamanlarda hem Galatasaray hem de benim adıma istatistikler yerlerde. Kaybetmelerine değil, vazgeçmelerine üzüldüm. Hakem konusuna artık girmek bile istemiyorum. Belki de bir tamirat, onarım için bize verilen bir mesajdır bunlar. Rabbim diyor ki bu mesajı iyi al. Ben vazgeçenlerden hiç hoşlanmam. Kaybedersiniz ama Galatasaray forması sırtınızdaysa onu kaybetmemek için müthiş mücadele verirsiniz. Vazgeçmek benim anlayışımda yoktur."

Fatih Terim, Süper Lig'deki 17 teknik direktörle yeni yabancı kuralıyla ilgili bir görüşme yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır zaten 18 antrenör olarak böyle zaman zaman günün mana ve önemini ilgilendiren konular dışında görüşmek istiyorduk. Çünkü herkes görüşebiliyor, başkanlar-oyuncular toplanıyor. Biz sadece galip gelen, mağlup olan, bunların yorumunu yapan insanlar değiliz. Biz Türk futbolunun marka değerinin en önemli aktörleriyiz. Onun için bizim bir araya gelip konuşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Burada 'bir birleşelim de tepki, etki yapalım, bir kararı vazgeçirmeye çalışalım' gibi çalışmak gibi bir amaç yok. Tam tersi TFF ne derse elbette uyacağız. Bundan sonra bir araya gelmeye de karar verdik, her konu için. Bugün yabancı sınırına denk geldi. Herkes fikrini söyledi."

Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkarmasıyla ilgili, "Kimseye mesaj için yapmadım. Emin Bayram 8 yaşında filiz lisansla Galatasaray'a geldi. 9 senedir Galatasaray'da. Kaptanlar bazen yaşa bakmazlar. Bir mesaj içermiyor. Emin için bir mesaj içeriyor: Al bunu buradan kaptan olarak uzun yıllar götür. Ben 17-18 yaşında birçok oyuncumuza kaptanlık vermiştim. Bugün talihsiz bir gün olabilir onun için ama onu hoş görecek bir taraftara, camiaya, hocaya sahip. Bazen bedeller ağır olabilir, insanlar, gençler de böyle kazanılıyor. Hatalarını öğrenecek. Donk sakatlandı. Beklemediğimiz bir olaydı, son dakika kararıydı ama kaptanlık seçimi bana aitti." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralının değişmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Terim, şöyle konuştu:

"TFF böyle bir karar aldıysa elbette uyarız. TFF şimdiye kadar kurullarıyla çok adil ve haklı kararlar almıştır. Yabancı oyuncu sözleşmesi konusunda kendileri kulüpleri inceledik diyor röportajında da. Bu saatten sonra herhangi bir sızlanmanın, ağlamanın manası yok, kurala uymaya devam edeceğiz. Bizim için bir sakıncası yok. Bir kuralın felsefesi olmalı. Bir kulübün Türk oyuncusu varsa yerine yabancı oynattığını gördünüz mü? Kırmızı ışıkta durmak bir kanun ama kırmızı ışık olmayan yerde bile sağa sola bakarsınız. Bu da böyle bir şey. Doğru kararlar kanun beklemez. Kurala gerek yok. Futbolun yerlisi yabancısı yok, insani bakmak lazım. Herkesle bizim fikir münakaşası edeceğimiz en son konulardan biri bu. O kadar çok teknik, idari, ekonomik, kurumsal, tesisleşme gibi birçok problemimiz var ki."

Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:08 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 04:26:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]