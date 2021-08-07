Son dakika: Anne ve kızı evde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde anne ve kızı ölü bulundu.

Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde anne ve kızı ölü bulundu. Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Annesinden ve kardeşinden haber alamayan kız kardeş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2. kattaki evin penceresinden giren polis hareketsiz halde 80 yaşlarındaki anne Müşerref Seder ve 30 yaşlarındaki kızı Semra Pişkin ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

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