Üye Girişi
Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş - Son Dakika

Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş

19.08.2021 12:07

Samsun'un Terme ilçesinde zorla girdiği evlerinde tartıştığı akrabası Hacer Arslantürk ile 16 yaşındaki kızı Ebru'yu tabancayla vurarak öldüren Erkan Arslantürk tutuklandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Arslantürk'ün olaydan önce Hacer Arslantürk'ü arayarak, "Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur?" dediği ortaya çıktı.

16 Ağustos'ta Hacer Arslantürk, çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

16 YAŞINDAKİ KUZENİYLE EVLENMEK İSTEMİŞ

Hacer Arslantürk'ün kızı Ebru Arslantürk ile evlenmek isteyen, ancak olumsuz cevap alınca aralarında husumet oluşan 41 yaşındaki akrabaları Erkan Arslantürk, ailenin evine zorla girdi.

ANNE VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Burada, Erkan Arslantürk ile Hacer Arslantürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Arslantürk, belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Hacer Arslantürk olay yerinde, kızı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"KIZINI BANA VERECEK MİSİN? YOKSA KÖTÜ OLUR"

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erkan Arslantürk, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Erkan Arslantürk'ün, sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği, olaydan kısa süre önce eve gelmeden de telefonla Hacer Arslantürk'ü arayarak, "Kızını bana verecek misin? Yoksa kötü olur?" dediği belirtildi.

Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce Kızını vermezsen kötü olur demiş

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce 'Kızını vermezsen kötü olur' demiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu 13:07 İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı 12:42 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı 12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi 11:47 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi         
13:12
ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanlar çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanlar çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor         
13:03
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement