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Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: "Yangın çıkartma hastalığım varmış" - Son Dakika

Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: "Yangın çıkartma hastalığım varmış"

10.06.2021 00:39

Gelen son dakika haberlerine göre Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: "Yangın çıkartma hastalığım varmış" Sanık Ahmet Tülek: "Bende yangın çıkarma hastalığı varmış" Esenyurt'ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek...

Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: "Yangın çıkartma hastalığım varmış"

Sanık Ahmet Tülek: "Bende yangın çıkarma hastalığı varmış"

İSTANBUL - Esenyurt'ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek hakim karşısına çıktı. Sanık Tülek, "Psikologla görüştüm. Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler" dedi.

Esenyurt'ta yolda gezerken rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda torun Elanur Şelimen ile anneanne Suna Urtanur (56)'un ölmesine ve aynı aileden 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık Ahmet Tülek hakim karşısına çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Duruşmaya Maktul Suna Urtanur'un kızı Nazlı Urtanur, maktul Elanur Şelimen'in annesi Elif Şelimen ile babası Onur Şelimen katıldı.

Sanık Ahmet Tülek, "Ben cezaevinden yeni çıkmıştım. Bayram arifesinde param olmadığından gündelik işlerde çalışmayı düşünüyordum. Gittiğim yerlerden elim boş döndüğü için psikolojik olarak bunalıma girdim. Yangını neden yaptığımı bilmiyorum. Birden bire oluşan bir şeydi. Ölenleri ve ailelerini tanımıyorum. Bana kimse bir şey demedi yangını ben kendi başıma çıkarttım. Binanın içine girdiğimde bodrum katta kanepeleri gördüm. Elimdeki çakmağımla tutuşturup, dışarı çıktım. Dumanları görünce telaşa kapıldım. Doğalgaz vanasını kapattım. Oradakileri uyardım. Vatandaşlarla birlikte yangını söndürmeye yardım ettim. Arka tarafa dolaştım orada giriş varmış. Ateş ve dumanın olduğu yere gittim. Su taşıdım" beyanlarında bulundu.

Sorulması üzerine Tülek, "Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Bir psikiyatrik tedavi görmedim. Kurumda psikologla görüştüm. Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler. Bende böyle bir hastalık var mı bilmiyorum. Varsa tedavim yapılsın istiyorum. Karşı taraftan özür diliyorum. Olayda üzerim kirlendi. Eve temiz gitmek için otelde üstümü çıkarıp çöpe attım. Duş aldıktan sonra eve gittim. Binaya rastgele girdim özel bir nedeni yoktu. Kimseye bir kastım yoktu. Böyle bir olay yaşanmasından pişmanım. Olay tarihinden önce hırsızlık ve yağma olaylarından tutuklandığım doğrudur" savunmasında bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul Elanur'un babası Onur Şelimen "Ben olay sebebiyle yaralanmadım. İşe gitmek için evden çıktım. Ben gittikten sonra olay gerçekleşmiş. Ne diyeyim Allah'ından bulsun" dedi.

Müşteki Can Sezer Urtanur ise şunları söyledi: "Maktul Suna Urtanur annemdir. Olayda yaralandım. 15 gün hastanede tedavi gördüm. Sanık param yoktur diyor ama otelde üstünü değiştirmiş. Bu olayı tek başına yaptığını düşünmüyorum. Daha detaylı araştırma yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılsın."

Müştekinin bu sözlerinden sonra sanık Tülek'e otele gitmek için parayı nereden bulduğu soruldu. Sanık Tülek "Olaydan sonra babamı arayıp cezaevinden çıktığımı ve paramın olmadığını söyledim. Bana 500 TL para yolladı. O parayla otele gidip üzerimi değiştirdim" yanıtını verdi.

Maktuller Elanur Şelimen'in annesi, Suna Urtanur'un ise kızı olan müşteki Elif Şelimen ise, "Olayda yaralandım. Sadece çakmakla yapılacak bir şey değildi. Dışarı çıkmaya çalışırken yerler kaygandı. Soluduğumuz şey petroldü. 1'inci kattaydık. Merdivenler bile kaygandı. Bu olay bir pardonla geçiştirilebilecek bir olay değil. Annem ve 9 yaşındaki kızım hayatta değil. Şikayetçiyim. Bir ömür içerden çıkmasın" dedi.

Ölen Elanur Şelimen'in 5 yaşındaki kardeşi Zeynep Şelimen'le Adli Görüşme Odasında konuşan görevli pedagog duruşmada ifade verdi. Pedagog ifadesinde küçük kızın söylediklerini şu şekilde aktardı: "Ablam ile anneannem yatıyordu. Dayım da salonda tek yatıyordu. Ben de annemle yatıyordum. Ses geldi. Annem beni kucağına aldı. Biz merdivenlerden kaydık. Dayım bize dışarı çıkın diye itekledi. Anneannem ve ablam öldü. Yapanı görmedim. Hiçbir ses duymadım. Sadece dışarı çıkın sesini duydum. Dışarı çıktık. Yüzüme su vurdular. Hastaneye gittik. Benden kan aldılar orada ağladım."

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Sanık Ahmet Tülek söz alarak, "Özürle kapanacak bir şey değil. Benim de çocuklarım var. Yaptığım şeyden çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor aldırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ve Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü olay anlatılmıştı. Sanık Ahmet Tülek'in apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığına ve sonrasında da yangının söndürülmesine yardım ettiğine yer verilmişti. Şüpheli Ahmet Tülek'in tüm dosya incelendiğinde öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı ve çıkan yangın neticesinde Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü, olay sonucunda Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen'in yaralandığı belirtilmişti.

Savcılık Tülek hakkında, 'yangın çıkarmak suretiyle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı 'yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' suçundan üçer kez 13 yıldan 20 yıla kadar, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de ikişer kez 'mala zarar verme' suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: Yangın çıkartma hastalığım varmış
Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: Yangın çıkartma hastalığım varmış
Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: Yangın çıkartma hastalığım varmış
Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: Yangın çıkartma hastalığım varmış

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Esenyurt, Yangın, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Anneanne ile torununu ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı: 'Yangın çıkartma hastalığım varmış' - Son Dakika


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