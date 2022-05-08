Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ

08.05.2022 13:55

Son dakika haberler... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (82), Anneler Günü'nde 37 yıl önce şehit olan oğlu Sıtkı Doğan'ın sembolik mezarını ziyaret etti.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (82), Anneler Günü'nde 37 yıl önce şehit olan oğlu Sıtkı Doğan'ın sembolik mezarını ziyaret etti.

İdilli Mahallesi'nde oturan Döndü Doğan'ın oğlu Sıtkı Doğan, 1985 yılında vatanı görevini yaptığı İzmir'de Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Denizkurdu-85' tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Naaşı bulunamayan Sıtkı Doğan için 1994 yılında İslahiye şehitliğine sembolik mezar yapıldı.

Anneler Günü'nde 9 çocuk, 32 torun sahibi Döndü Doğan, oğlunun sembolik mezarını ziyaret etti. Şehit oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Döndü Doğan, "Şehit annesi olarak oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ
Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ
Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ
Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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