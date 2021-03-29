Annelerinin bulunduğu bölüme geçen kuzular, izdihamda havasızlıktan öldü - Son Dakika

TUNCELİ'de dün gece, yeni doğan kuzular bulundukları alandan çıkıp, koyunların kaldığı bölüme geçince izdiham yaşandı. 80 kuzu, 2 koyun havasızlıktan ölürken, hayvanların sahibi Menderes Yıldırım, "Bahar geldi kuzularımız dünyaya geldi ama bu durum bizim baharımızı kışa çevirdi" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çukur köyünde meydana geldi. Menderes Yıldırım'a ait, süt emme alışkanlığı kazanmaları için aynı çadırda annelerinden ayrı yerde tutulan yeni doğan kuzular, bulundukları bölgeden annelerinin yanına gitti. Alanın dar olması nedeniyle kuzular ve koyunlar arasında izdiham yaşandı. Bu sırada iddiaya göre havasız kalan hayvanlardan 80 kuzu ile 2 koyun öldü. Yıllardır verdiği emeğin bir anda boşa gittiğini söyleyen sürü sahibi Yıldırım, "Kuzularımız koyunlarla ayrı çadırdalar ve aralarında bir bölme var. Kuzular bulundukları bölümden koyunların olduğu bölüme geçmişler. Bu sırada sanırım boğuldular ve 2 koyun, 80 kuzum öldü. Bahar geldi kuzularımız dünyaya geldi ama bu durum bizim baharımızı kışa çevirdi" dedi.