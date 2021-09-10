Üye Girişi
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

10.09.2021 09:11

Son dakika haberi: Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada Afyonkarahisar'da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı. 2 yaşındaki çocuğun vatandaşlar tarafından yere açılan battaniyenin üzerine annesi tarafından atılma anı görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'ndeki TOKİ konutları Gazetecileri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 bloğun bulunduğu sitedeki B-1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca, yangın söndürüldükten yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Olayda yaralananların isimleri belli oldu

Yangından yaralananların ismi de belli olurken, faciadan dönülen olayda Sultan Gümüş (23), Sevgi Can Kaçar (23), Turgay Akdaş isimli şahıslar 3. ve 4. katlardan atlayarak yaralanırken, Asel Sultan Gümüş (2), Canan Gönül (38), Rasime Özdemir (46), Ümmü Özdemir dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birol Turhan ise atlayan şahısları müdahale ettiği esnada diz kapağından yaralandı. Sultan Gümüş ve Sevgi Can Kaçar'ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şoke eden görüntü cep telefonu kamerasında

Olayda, önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine atan daha sonra kendisi de o battaniyeye atlayan anne Sultan Gümüş'ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Küçük kızın da olayın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada
Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek 08:53 Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık 08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı 07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı 00:47 Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü

Son Dakika Haberleri
09:34 Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız
09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:58 Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı
08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
08:17 ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi
08:13 Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
07:48 Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
07:39 İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu
07:25 Son dakika! Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik, istifasını verdi
07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı
Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız         
09:34
Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı         
08:59
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 09:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Annenin yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attığı anlar kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement