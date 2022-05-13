Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

13.05.2022 21:45

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü
Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü
Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü
Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü

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Manavgat, Sarılar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Annesi tarafından bıçaklandığı iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika


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