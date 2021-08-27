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Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı

27.08.2021 15:30

Son dakika haberler: Annesini öldüren şahıs tutuklandı Annesi ile sigara yüzünden tartışmış Muğla'nın Datça ilçesinde annesini tartışan ve sonrasında bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanırken, anne-oğulun sigara yüzünden tartıştığı ortaya çıktı.

Annesini öldüren şahıs tutuklandı

Annesi ile sigara yüzünden tartışmış

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde annesini tartışan ve sonrasında bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanırken, anne-oğulun sigara yüzünden tartıştığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne A.P. ve oğlu H.P. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Annesi ile sigara yüzünden tartışmış

Emniyetteki işlemlerinin ardından Datça Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. Mahkemede olayın detaylarını anlatan H.P. annesi ile sigara kullanmayı arttırdığı için tartıştıklarını, annesinin kendisine sigara içmemesi için uyarılarda bulunduğunu ve daha sonra da olayın gerçekleştiğini belirtti. H.P. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı

Sigara, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Annesini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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