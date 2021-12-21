Son dakika... Annesini öldürmeye gelen şahıs, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diye tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan M.Ö., annesi F.Ö.'yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA