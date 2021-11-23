Son dakika! ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, BABASINI BIÇAKLADIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

KAYSERİ'de, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kadir Dursun, tartıştığı annesi Aysel Dursun'u tabancayla vurarak öldürüp, babası Duran Dursun'u da bıçakla yaraladı. Silahı daha sonra kendi başına dayayıp, ateşleyen Kadir Dursun, ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)-