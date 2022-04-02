Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi

02.04.2022 11:04

Bir son dakika haberine göre Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi Zanlı, annesinin babasını aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü öne sürüldü Olayla ilgili baba da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi Adana'da annesini sokak ortasında tabancayla öldüren şahsın, annesinin...

Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi

Zanlı, annesinin babasını aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü öne sürüldü

Olayla ilgili baba da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da annesini sokak ortasında tabancayla öldüren şahsın, annesinin babasını aldattığını düşündüğü için öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili baba da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mart günü saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Kemal B. (23), 3 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, bir süre burada bekledikten sonra dışarı çıkan annesine tabancayla 9 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Okuyucu'nun boyun, göğüs, kol ve karın kısmına isabet etti. Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Okuyucu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Okuyucu, kurtarılamadı.

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı, o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde annesi için, "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi. Ayşe Okuyucu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada polis, zanlının babası Hazret B.'yi de gözaltına alındı. Zanlının, babasıyla birlikte berberlik yaptığı olay günü de babasına, çok yorulduğunu ve duş alacağını söyleyip, berber dükkanından ayrıldığı öğrenildi. Zanlının, Beyceli Mahallesi'ndeki evine gittikten sonra daha önceden satın aldığı ruhsatsız tabancayı yanına alıp, dolmuşla annesinin yaşadığı adrese giderek annesinin babasını aldattığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Şahsın ifadesinde ise "Yürüyüşe çıkmıştım. Annemi yolda görünce tabancayla vurdum" dediği öğrenildi. Zanlı babanın ise ifadesinde ise cinayetten haberi olmadığını iddia ederek, yeni bir hayat kurduğunu ve eşiyle yıllardır görüşmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba oğul adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi
Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi
Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi

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Sarıçam, 31 Mart, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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