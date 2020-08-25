Son Dakika: Annesini tehdit edip eşyalarına zarar veren sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da kendisine para vermeyen annesini ölümle tehdit ettiği ve eşyalarına zarar verdiği öne sürülen kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, A.D. hakkında "nitelikli yağma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.D'nin, cep telefonu almak için para istediği annesi H.D'yi, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine ölümle tehdit ettiği, evdeki televizyon ile cep telefonunu kırdığı belirtildi.

H.D'nin, oğlundan şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, annenin "Oğlum A.D. cep telefonu almak için benden para istedi. Şu an alamayacağımızı söylemem üzerine beni ölümle tehdit ederek, telefonumu kırıp yere attı. Daha sonra salonda bulunan televizyonu yere atarak kırdı ve 'Bana para verin yoksa her şeyi götürür satarım.' dedi." ifadelerine yer verildi.

A.D'nin elde edilen delillere göre üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, bu kişinin "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.