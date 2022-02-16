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Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

16.02.2022 10:11

Son dakika haber... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti Adana'da annesinin gece emzirdiği 2 aylık kız bebek boğularak hayatını kaybetti.

Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da annesinin gece emzirdiği 2 aylık kız bebek boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'ndeki bir müstakil evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ula Taha ve Muhammet Selami'nin iki ay önce kız bebeği dünyaya geldi. İsmini Amar Selami koydukları bebek dün de ağlayınca annesi, yatağında emzirmeye başladı. Genç kadın bebeği emzirdiği sırada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan kadın, bebeğinin nefes almadığını fark etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, "Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı" dedi.

Bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Ön otopside annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenildi.

Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti
Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti
Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

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Seyhan, Adana, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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