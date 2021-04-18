ANNESİNİN ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Mahmut Karşıcı (55), eski eşinin oğlu Murat A. (35) tarafından sokakta pompalı tüfekle öldürüldü. Başka bir suçtan bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Murat A.'nın, iddiaya göre Karşıcı'yı annesi hakkında olumsuz konuştuğu için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, bugün saat 13.00 sularında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. annesinin yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Karşıcı'yı evlerinin önünde gördü. Bunun üzerine sinirlenen Murat A., annesi hakkında çevrede olumsuz konuştuğunu ileri sürdüğü Karşıcı'ya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle peş peşe 4 el ateş etti. Karşıcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, başka bir suçtan girdiği cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Murat A.'yı gözaltına aldı. Karşıcı'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.