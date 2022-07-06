Son dakika: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8) - Son Dakika
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Son dakika: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8)

06.07.2022 21:13
Son dakika: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8)

Son dakika habere göre DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MESLEKTAŞLARININ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIKonya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından meslektaşlarının gözyaşları içerisinde Kayseri'yi uğurlandı.

DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MESLEKTAŞLARININ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından meslektaşlarının gözyaşları içerisinde Kayseri'yi uğurlandı. Uğurlama törenine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Karakaya'nın tabunun üzerine Türk bayrağı olduğu görüldü. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya'nın da mali müşavir olduğu öğrenildi.Saldırı kurbanı Karakaya, yarın Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8) - Son Dakika

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