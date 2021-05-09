Son dakika 3. sayfa: Annesiyle tartışıp evi ateşe veren genç yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Annesiyle tartışıp evi ateşe veren genç yangında hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye balı Kuyulu Mahallesi'nde annesi ile tartışan Mustafa Dik sinir krizi geçirerek kendisini odaya kitledi ve evi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri Dik'in cansız bedenine ulaştı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.