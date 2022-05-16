Son Dakika | Annesiyle tartışan üvey babasını sopayla öldürdü - Son Dakika
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Son Dakika | Annesiyle tartışan üvey babasını sopayla öldürdü

16.05.2022 11:23
Son Dakika | Annesiyle tartışan üvey babasını sopayla öldürdü

Son dakika haberlerine göre ADANA'da O.H. (14), annesi Elif Cihangir'in (32) tartıştığı üvey babası Yücel Cihangir'i (62), sopayla boğazına bastırarak öldürdü.

ADANA'da O.H. (14), annesi Elif Cihangir'in (32) tartıştığı üvey babası Yücel Cihangir'i (62), sopayla boğazına bastırarak öldürdü. Elif Cihangir'in ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kadın ile oğlunu gözaltına aldı. İfadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel'in sopayla boğazına çöktü, nefessiz kalınca öldü" dedi. Elif Cihangir ve  oğlu O.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Elif Cihangir, 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir ile evlendi. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışmaya başladı. Son olarak 15 Mayıs gecesi Cihangir çifti arasında çıkan tartışma, Elif Cihangir'in önceki evliliğinden oğlu O.H.'nin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında evdeki sopayı alan O.H., üvey babası Yücel Cihangir'in boğazına çöktü. Nefessiz kalan Cihangir hareketsiz şekilde yere yığılırken, anne ile oğlu ise sopayı evin penceresinden aşağı attı. Bir süre bekleyen Elif Cihangir, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu.

ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDIİhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yücel Cihangir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Elif Cihangir ile O.H.'y, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda Cihangir'in boğulduğu sopa bahçede ele geçirildi. Cihangir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.'KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM, PİŞMAN OLDUM'Emniyete götürülen Elif Cihangir ifadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel'i sopayla boğarak öldürdü. Başta kaçmayı düşündüm ancak pişman olup, kendimi ihbar ettim" diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif Cihangir ile oğlu O.H., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yücel Cihangir'in cenazesi ise otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi. Elif Cihangir'in diğer 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Annesiyle tartışan üvey babasını sopayla öldürdü - Son Dakika


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