Son dakika! Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'ya estetik görünüm kazandırılıyor - Son Dakika

Açıklamada, Uzun Çarşı'nın tamamında uygulanacak olan restorasyon ve cephe iyileştirme çalışmalarının etaplar halinde süreceği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerinde tek tip tabela uygulamasına geçildi.

Antakya Belediyesince tarihi Uzun Çarşı'da devam eden dış cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmalarında ilk etabın sonuna yaklaşıldığı bildirildi.

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