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Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

03.02.2022 00:18

Son dakika: Antalya açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Adana ve Mersin'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GAZİPAŞA'YA 136 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DE 5,1 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.1, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Gazipaşa, Antalya, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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