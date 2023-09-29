Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Son Güncelleme: 29.09.2023 21:03

Son dakika: Seçkiden çıkarılan Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle krizin tavan yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Gelişmeyi duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle krizin yaşandığı Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı. Söz konusu belgesel nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselinde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle festivalden çekilmişti.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİ KRİZ ÇIKARDI

Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan kriz tavan yaptı. Önce seçkiden çıkarılan, ardından yeniden festivale dahil edilen belgesel, tepkiler üzerine bir kez daha seçkiden çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselinde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle festivalden çekildi.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Festivalle ilgili yeni gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin iptal edildiğini duyurdu. Böcek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.

"SANAT EKİBİ SÜRECİ YANLIŞ YÖNETTİ"

Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir.

"EKİBİN GÖREVİNE SON VERİLDİ"

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum."

Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

NE OLDU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan film bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Usta oyuncu Demet Akbağ da yaşanan krizlerin ardından Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığı görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.

Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi - Son Dakika
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