Son dakika! ANTALYA Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler - Son Dakika

Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Antalya'da bir sitede çıkan yangın sırasında terasa çıkan bir ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşi ve çocuğuyla terasa çıkıp kurtarılmayı bekleyen babanın, Evimiz yanıyor şu anda. Duman yukarı çıktı, nereye gidiyorlar. Bizim ev de yanıyor. Evimiz gitti diyerek aşağıda bekleyenlere seslendiği duyuldu. Çocuğun ise korkuyla Başkasının evinde kalabiliriz değil mi diye sorduğu babanın, Kalırız bir tanem korkma. Her şeyimiz gitti dediği görüntülere yansıdı. İtfaiyenin olay yerine gelip müdahale ettiği sırada babanın içeride kedi olduğunu söylediği, itfaiye personelinin hayvanı kurtarmak için içeri girdiği görüntülerde yer aldı.