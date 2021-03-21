Son dakika! ANTALYA Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler - Son Dakika

Son dakika! ANTALYA Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler
21.03.2021 13:37
Gelen son dakika haberine göre Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)KORKU DOLU ANLAR KAMERADAAntalya'da bir sitede çıkan yangın sırasında terasa çıkan bir ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Antalya'da bir sitede çıkan yangın sırasında terasa çıkan bir ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşi ve çocuğuyla terasa çıkıp kurtarılmayı bekleyen babanın, Evimiz yanıyor şu anda. Duman yukarı çıktı, nereye gidiyorlar. Bizim ev de yanıyor. Evimiz gitti diyerek aşağıda bekleyenlere seslendiği duyuldu. Çocuğun ise korkuyla Başkasının evinde kalabiliriz değil mi diye sorduğu babanın, Kalırız bir tanem korkma. Her şeyimiz gitti dediği görüntülere yansıdı. İtfaiyenin olay yerine gelip müdahale ettiği sırada babanın içeride kedi olduğunu söylediği, itfaiye personelinin hayvanı kurtarmak için içeri girdiği görüntülerde yer aldı.
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