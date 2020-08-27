Son Dakika | ANTALYA ASAT deposundan boru hırsızlığına tutuklama
Son dakika haberi: ASAT deposundan boru hırsızlığına tutuklamaAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü deposundan 25 bin metre uzunluğunda boru çalan iki kişiden M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ASAT deposundan boru hırsızlığına tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü deposundan 25 bin metre uzunluğunda boru çalan iki kişiden M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ASAT'ın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki deposuna giren iki kişi 25 bin metre uzunluğunda boruları çaldı. Hırsızlık depo sayımında ortaya çıkınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konyaaltı İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) deponun güvenlik kameralarından 2 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, önce şüphelilerin olayda kullandığı aracı sonra da depoyu soyan M.B. ile S.O.'nun kimliklerine ulaştı. JASAT timinin yaptığı operasyonda M.B. (20) yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, S.O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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