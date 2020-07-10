Son Dakika | ANTALYA Bir babanın en ağır yükü - Son Dakika

Son Dakika | ANTALYA Bir babanın en ağır yükü

Son dakika gelişmesine göre Bir babanın en ağır yüküAntalya'da 4 aylık Suriyeli bebek hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.

Bir babanın en ağır yükü

Antalya'da 4 aylık Suriyeli bebek hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Otopsiden sonra bebeğini ceset torbasında kucağına alarak taşıyan baba yürek burktu.

Antalya'nın Elmalı ilçesine tarım sektöründe çalışmak üzere 10 gün önce gelen Suriyeli Allavi Hasun'un hasta olan 4 aylık kızı Mehe Hasun, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Doğuştan rahatsızlığı olan Mehe Hasun dün gece fenalaşınca baba Allavi Hasun durumu hemen komşularına haber verdi. Hasun ve 4 aylık bebeği Mehe Hasun, komşularının otomobiliyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye vardığı esnada sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane polisinin ve sağlık ekiplerinin Mehe Hasun'un ölümünü şüpheli görmeleri üzerine otopsi yapılması istendi. Bebeğin cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi yapılan 4 aylık kız bebeği Mehe Hasun'un cansız bedeni işlemlerin ardından baba Allavi Hasun'a teslim edildi. Bebeğini ceset torbasında kucağına alarak götüren baba Hasun, özel araçla defin için Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'ne gitti.

Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ANTALYA Bir babanın en ağır yükü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | ANTALYA Bir babanın en ağır yükü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]