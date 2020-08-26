Son dakika... ANTALYA Bir saat içinde iki kaza geçirdi; hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bir saat içinde iki kaza geçirdi; hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yüksel T. (43) önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosikletinin devrilmesi sonucu yararlandı. Yüksel T.'yi taşıyan ambulans hastane yolunda otomobille çarpıştı. Bir saat içinde iki kaza geçiren yaralı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk kaza saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 BBL 618 plakalı motosikletle kargı dağıtımı yapan Yüksel T.'nin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Yüksel T., motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen ve sürüklenen Yüksel T., kazada yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıyı olay yerinden alan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye doğru yola çıktı.

AMBULANS YOLDA KAZA YAPTI

Yararlı sürücüyü taşıyan Yusuf T.'nin kullandığı 07 GE 514 plakalı ambulans, hastane kavşağına geldiği sırada Tevfik P.'nin kullandığı 34 RZ 2083 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan ikinci kazada yaralanan olmazken, otomobil ve ambulansta maddi hasar meydana geldi. Bir saat içinde iki kaza geçiren Yüksel T. ise kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Yüksel T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.