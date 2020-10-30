Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı

30.10.2020 20:35
Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil AŞ evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil AŞ evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik arama kurtarma ekibi Hürriyet İstasyonu'ndan İzmir'e doğru yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplere zorlu görevinde başarılar dileyerek, "Araçlarımızda çadır arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir'de başarılar diliyorum" dedi.

5 bin kişiye sıcak yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Elazığ depreminde de görev alan mobil aşevi de İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. 5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi İzmir'de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve dışarıda konaklayan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi ile sabah çorba, öğle ve akşam öğünlerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ulutekin: " Gün birlik günü"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, "Deprem bilgisini alır almaz İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçtik. Onlardan aldığımız bilgi doğrultusunda Seferihisar'a mobil aşevi, bir araç dolusu battaniye ve gıda kolileri gönderiyoruz. Yardım ekiplerimiz kısmetse sabah İzmir'de olacaklar. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelimiz, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız sahada olacak. Tüm desteği acil şekilde İzmir'e ulaştıracağız Gün birlik günü. 5 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil aşevimiz afet bölgesinde sabah çorbası öğlen ve akşam yemeği çıkacak" diye konuştu. - ANTALYA

Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı
Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Netflix, David Beckham ile belgeseli için 172 milyon TL'ye anlaşma sağladı İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 438'e yükseldi Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? AFAD, önemli bilgileri paylaştı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde 12 can kaybı, 438 yaralımız var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde 12 can kaybı, 438 yaralımız var         
20:20
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım         
19:27
Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir         
19:13
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi         
18:58
17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı         
18:17
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 20:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaraları sarmak üzere yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei