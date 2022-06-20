Denizli 'den Antalya istikametine giden Ebubekir A. idaresindeki 07 BEB 60 plakalı otomobil, dün gece 22.30 sularında Korkuteli-Fethiye Karayolu İmrahor Mahallesi çevreyolunda kontrolsüz kavşakta bisiklet ile karşıdan karşıya geçen Ayşegül Ö.'ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Ayşegül Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Antalya'da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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