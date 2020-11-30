Son dakika! Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

Son dakika haberi... Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu.

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu. Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki binanın terasında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce kimliği tespit edilen Mert G'nin (13) yanında bulunan çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölmeden önce Mert G. ile görülen iki kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Mert G'nin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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