Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası - Son Dakika

Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası

24.12.2020 17:22
Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası, System.String[]

Son dakika haber... ANTALYA'da son bir hafta içerisinde 2 yavru kedinin bacakları ve kuyruğunun kesilip öldürülmesinin ardından, bir iş hanında esnaf tarafından 2 kedi daha ölü bulundu.

ANTALYA'da son bir hafta içerisinde 2 yavru kedinin bacakları ve kuyruğunun kesilip öldürülmesinin ardından, bir iş hanında esnaf tarafından 2 kedi daha ölü bulundu. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü tahmin edilirken kedileri bulan esnaf Faruk Tunçdede, "Biz havanın soğuk olmasından ya da hastalıktan öldüklerini düşünüyorduk. Ölümler gün geçtikte artmaya başladı ve sayıları 7- 8'i buldu" dedi.

Antalya'da son bir haftada 2 yavru kedi, ön bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu. Bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında, 2 kedi daha ölü bulundu. İş hanında ofisi bulunan Faruk Tunçdede, son bir hafta içerisinde zehirlenerek öldürülen kedi sayısının 7- 8 civarında olduğunu öne sürdü. Tunçdede, sabah iş yerini açmaya geldiğinde ofisinde bir kediyi ölü buldu. İş hanı civarını kontrol ettiklerinde bir ölü kediye daha rastlayan Tunçdede, ölmek üzere olan bir başka kediyi ise kurtarmak için seferber oldu.

'CAN ÇEKİŞEN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yıllardır kedilere baktıklarını söyleyen Faruk Tunçdede, son bir haftadır ölümlerin başladığını söyledi. Tunçdede, "Biz havanın soğuk olmasından ya da hastalıktan öldüklerini düşünüyorduk. Ölümler gün geçtikte artmaya başladı ve sayıları 7- 8'i buldu. Dün akşam iş yerimi kapatmadan önce de kedilerden biri ofisime girdi. Sabah geldiğimde ise ölü buldum. Sağa sola baktık bazı ölen kedilere rastladık. Biri de can çekişiyordu, onu kurtarmaya çalışıyoruz" dedi. Esnaf olarak hayvanları korumaya çalıştıklarını söyleyen Tunçdede, "Her yeri aradık ama neticeye ulaşamadık. Biz de mecburen kedi ölülerini çöpe atmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.


Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası
Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası

Antalya, Esnaf, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Antalya'da 2 kedi zehirlenerek öldürüldü iddiası - Son Dakika


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