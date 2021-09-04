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Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

04.09.2021 16:29

Son dakika haberler: Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu Genç kadının, sosyal medya hesabındaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde kaldığı odanın yatağında ölü olarak bulundu.

Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Genç kadının, sosyal medya hesabındaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde kaldığı odanın yatağında ölü olarak bulundu. Sosyal medya hesabında paylaştığı 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle (28), kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan genç kadının sosyal medya hesabında koyduğu fotoğrafta yazan 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı ise dikkat çekti.

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu
Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu
Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu
Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika


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