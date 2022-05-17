ANTALYA'DA 30 ÖZEL BİREYİN ASKERLİK HEYECANI

ANTALYA'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla 30 özel birey, 1 günlük temsili askerlik yaptı. Davul zurna eşliğinde karşılandıkları nizamiyede temel askeri eğitimleri alan down sendromlu, engelli ve otizmli bireyler, ardından yemin edip vatani görevlerini tamamladı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Size verilen görevleri en iyi şekilde uygulayarak, asker olmak için hiçbir engelinizin olmadığını kanıtladınız. Vatan sevginiz engel tanımıyor" dedi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik gününe, il ve ilçelerde yaşayan 30 özel birey katıldı. Aileleriyle birlikte kışla nizamiyesine gelen özel bireyler, askerler eşliğinde askeri üniforma giyip bot bağladı. Askerliğe kayıt imzalarının ardından, berbere gidip tıraşlarını olan özel bireyler, eğitim alanına geçip asker selamı vermeyi, tören yürüyüşünü ve silah söküp takmayı öğrendi. Askerlerin gözetiminde bilye atan havalı tabancalarla atış eğitimi de yapan özel bireyler, yemek saatinde ise yemek duasını hep bir ağızdan okudu. Öğle yemeğinin ardından tekrar eğitimlerine devam eden özel bireyler, jandarma faaliyetleri ve araçları hakkında bilgi aldı. Özel bireyler jandarma motosikletlerine binip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin çalışmalarını izleme imkanı buldu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Temsilcisi Piyade Albay Sinan Tekdemir ve asker yakınlarının yerini aldığı yemin töreni, jandarma komandoların tören geçişiyle başladı. Üniformalı çocuklarını gören anneler, gözyaşlarını tutamadı. Özel eğitimli köpeklerin gösterisi ise törene renk kattı. Ardından yemin törenine geçildi. Üzerinde Türk bayrağı ve silah bulunan masaların yanında asker yemini eden özel bireyler, terhis belgelerini de protokolden aldı.

'VATAN SEVGİNİZ ENGEL TANIMIYOR'

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Kıymetli Mehmetçikler, hiçbir karşılık beklemeden yapılan, gerektiğinde vatan uğrana can feda edilen askerlik görevini 1 gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız. Bugün burada size verilen görevleri en iyi şekilde uygulayarak asker olmak için hiçbir engelinizin olmadığını kanıtladınız. Vatan sevginiz engel tanımıyor" diye konuştu.

1 günlük temsili askerlik yapan Ulaş Batuhan Göncü'nün annesi Asuman Göncü, "Allah devletimizden jandarmamızdan razı olsun. Oğluma 1 gün de olsa temsili askerlik yaptırdılar. Devletimiz, jandarmamız var olsun. Allah onlara zeval vermesin" dedi. Ulaş Batuhan Göncü ise "Bugün asker oldum çok mutluyum, komutanlarıma teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Askere gelecek özel bireyler için bir gün öncesinde ise 'asker kına gecesi' düzenlendi. Jandarma personelinin katıldığı gecede ellerine kına yakılan özel bireyler, halay çekip, eğlendi.