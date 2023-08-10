Son Dakika: Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da meydana geldi

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Önce Diyarbakır'da 4.2, ardından da Antalya'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremler korkuttu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Diyarbakır depremi detayları

BİR SAAT SONRA BU KEZ ANTALYA SALLANDI

Korkutan sarsıntının etkisi daha geçmeden, bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Saat 16:16'da Gazipaşa ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.