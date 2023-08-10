Son Dakika: Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da meydana geldi - Son Dakika
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Son Dakika: Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da meydana geldi

10.08.2023 16:57

Son dakika: Saat 15:25'te Diyarbakır'da yaşanan 4.2'lik sarsıntının ardından, Antalya'da da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Önce Diyarbakır'da 4.2, ardından da Antalya'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremler korkuttu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son Dakika: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da
Diyarbakır depremi detayları

BİR SAAT SONRA BU KEZ ANTALYA SALLANDI

Korkutan sarsıntının etkisi daha geçmeden, bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Saat 16:16'da Gazipaşa ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Son Dakika: Türkiye beşik gibi sallanıyor! Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da
Antalya depremi detayları
YORUMLAR (2)
  • Fatih Bozoglu: Antalyada 2 gündür havada bir bulutlaşma var ! Chemtrial diye bağıra bağıra söylediler HAARP dşyırkar hiç bir allahın kuluda bişey demiyor Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
  • Bora Üstündağ: Ya Malikel Mülk El Mülkü Lillah. Mülk Allah'ın dir. Allah'ım bizi afet ve depremlerden korusun. Cevap Yaz 78 12 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da meydana geldi - Son Dakika
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