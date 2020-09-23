5 kadının sokak ortasında saç saça kavgası kamerada - Son Dakika

5 kadının sokak ortasında saç saça kavgası kamerada
Sokak ortasında saç saça baş başa kavga eden 5 kadını, 3 erkek güçlükle ayırabildi
Kadınların kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'da 5 kadın arasındaki sokak kavgasını araya giren 3 erkek güçlükle sonlandırabildi. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar birbirlerine terlikle vurdu.
Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 kadın arasında başlayan tartışma sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir kadın yerde sürüklenirken, ayaktaki kadınlar ise birbirlerine terlikle vurdu. Kadınları ayırmak için devreye 3 erkek girdi. Bir kadın ise kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı. 3 erkeğin çabasıyla kavga sonlandırıldı ve taraflar birbirlerine terlik atıp, bağırarak ayrıldı. Kavgayı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:14 - Kaynak: İHA
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