Antalya'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci kat balkonundan halı silkeleyen Satı Üçgül (53) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı.
Kızıyla yaşadığı öğrenilen Üçgül'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Satı Üçgül'ün kızı ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
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