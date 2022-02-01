Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AHC 595 plakalı otomobil, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı Karaman Köprüsü'ndeki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçta sıkışan yaralı Muhammet Madenci ve Hakan Selçuk ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere sevk edildi.

Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Özkan'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.