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Son Dakika | Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

01.02.2022 19:47
Son Dakika | Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AHC 595 plakalı otomobil, Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarı Karaman Köprüsü'ndeki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçta sıkışan yaralı Muhammet Madenci ve Hakan Selçuk ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere sevk edildi.

Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Özkan'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Döşemealtı, Karaman, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Antalya'da bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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