Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu

23.12.2020 09:54
Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haber: Antalya'da yaklaşık 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun eşi Yıldız Kaptanoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da yaklaşık 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun eşi Yıldız Kaptanoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kaptanoğlu'nun ölümü belediye tabibince normal ölüm olarak belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 5'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 ay önce 91 yaşında vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun eşi Yıldız Kaptanoğlu (82) gündüz saatlerinde alışveriş yaparak evine geri döndü. Kaptanoğlu'na yakınları telefonla ulaşamayınca eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine yedek anahtarla içeriye giren yakınları Yıldız Kaptanoğlu'nu koltuğun üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Belediye tabibi yaptığı incelemede Kaptanoğlu'nun ölümünü normal olarak değerlendi. Kaptanoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.

(İHA)

Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu
Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu
Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu
Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu
Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısı, Antalya Barosu, Hüseyin Cahit, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Antalya'da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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