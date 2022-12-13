Antalya'da alarm verildi! Yağış beklentisi nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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Antalya'da alarm verildi! Yağış beklentisi nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi

13.12.2022 17:49

Antalya'da şiddetli yağış beklentisi sebebiyle Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde okullara 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, selin vurduğu Antalya'ya şiddetli yağış uyarısında bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada üç ilçede okulların çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu.

3 İLÇEDE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 14.12.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Antalya'da alarm verildi! Yağış beklentisi nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi

GECE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, 'turuncu kod' ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta'da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.

METEOROLOJİDEN 'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bu akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

'TURUNCU KOD' NE DEMEK?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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