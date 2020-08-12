Son dakika... Antalya'da bir kişi evinde bir kişi de boş dükkanda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Antalya'da bir kişi evinde bir kişi de boş dükkanda ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bir kişi de boş bir dükkanın asma katında ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bir kişi de boş bir dükkanın asma katında ölü bulundu. Konuksever Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği fark edenler durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis ekipleri, evin kapısını kimsenin açmaması üzerine itfaiye aracının merdiveniyle evin balkonundan içeriye girdi. Polisler ev sahibi Tevfik Yılmaz'ı (51) hareketsiz bulundu. Sağlık ekibince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın, KOAH hastası olduğu ve makineye bağlı yaşadığı öğrenildi. Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Havacılar Sitesi'ndeki boş dükkanın asma katında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, kimliği tespit edilemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:43

Kaynak: AA

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı

Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız