Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi 5408 Sokak'taki evinde ailesiyle yaşayan 27 yaşındaki İsmet Özgün, sabah saatlerinde odasında hareketsiz bulundu.
Ailesinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Özgün'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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