Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

22.04.2022 23:49
Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir kişi darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürdü.

Antalya'da bir kişi darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda eskiden kokoreç dükkanı olarak faaliyet gösterilen barakada yaşayan Mehmet Fuat Saral (61), bebekken başka aileye evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. ile tartıştı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğlunun tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Y, darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan, polis aracına götürülen ve babasının öldüğünü bilmediği belirtilen M.A.Y, "Beni bırakın, niye götürüyorsunuz? Babama bir şey mi oldu" diyerek polis otosuna vurup zorluk çıkardı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Saral'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, baba ile oğlunun sık sık tartıştığı, dün de kavga ettikleri ancak şikayetçi olmadıkları için polis ekiplerinin işlem yapmadığı öğrenildi.

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Güzeloba Mahallesi, Mehmet Fuat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika


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