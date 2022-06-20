Son Dakika | Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan kişiyi ormanlık alanda başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Nurmehmet H. (52), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Nurmehmet H. savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, hayatını kaybeden İbrahim Deniz'in 10 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi.

Tefecilik yaptığını iddia ettiği maktulden olaydan 3-4 ay önce para aldığını ve buna karşılık 205 bin liralık senet verdiğini belirten sanık, senedin maktul tarafından süresi dolmadan takasta kullanıldığını öne sürdü.

Senedi alabilmek için maktule 100 bin lira ödeme yaptığını ileri süren sanık, kalan miktar için de kendisine 250 bin liralık yeni senet imzalatıldığını iddia etti.

Olay günü İbrahim Deniz ve kardeşi Ferdi Deniz'in çalıştığı şantiyeye gittiğini belirten sanık, burada kalan ödemeyi yaptığını öne sürdü.

Döşemealtı'na gitmek için şantiyeden ayrılırken, maktulün "Ben de geleceğim" demesi üzerine birlikte çıktıklarını belirten sanık, girdikleri ormanlık yolda, maktulün araçtan inerek beyaz bir otomobildeki kişilerle 20-25 dakika görüştüğünü iddia etti.

Maktulün, döndüğünde ise "Ortağım benim başımı derde sokmuş. Birileri beni muhakkak öldürecek." dediğini öne süren sanık, senedini istemesi üzerine aralarında çıkan tartışma üzerine aracı durdurduğunu savundu.

Araç dışında tartışırken maktulün daha önce görüştüğü beyaz arabadaki kişilerin olay yerine geldiğini ve maktulün koluna girerek yanından uzaklaştırdığını, bu sırada da kendisini "Ya sana iki mermi sıkarız ya da insanlıkla gidersin" diyerek tehdit ettiklerini öne sürdü.

Yerden aldığı elma büyüklüğündeki taşı onlara doğru attığını ancak isabet edip etmediğini bilmediğini savunan sanık, olay yerinden hızla kaçtığını belirtti.

Sanık Nurmehmet H. daha sonra maktulün kardeşi Ferdi'yi aradığını ve "İbrahim iki adamla görüştü. Onlarla kaldı ben geldim" dediğini iddia etti.

Aracıyla giderken maktulü aradığını ancak açmadığını, mesaj çekerken maktulün telefonunu otomobilde unuttuğunu gördüğünü savunan sanık, "Telefonu ararlar beni takip ederler" diye düşünerek telefonu araçtan attığını, daha sonrada Manavgat'ta taziyeye katıldığını savundu.

5 kişinin genotipi olay yerinde bulundu iddiası

Sanık avukatı Abdüsselam Gürcü ise kriminal raporuna göre maktulün cenazesinin yanında biri kadın 5 kişinin genotipine (DNA örneği) rastlanıldığını savunarak, olaydan kısa bir süre sonra maktulün kardeşi Ferdi Deniz'in aranarak, öldürmekle tehdit edildiğini belirtti.

Maktulün kardeşi Ferdi Deniz de sanık ile ağabeyinin "Döşemealtı'ndaki şantiyeye" diyerek yanlarından ayrıldıklarını, sanığın 19.00'da kendisini arayarak "Ağabeyine ulaşamıyorum" dediğini anlattı.

Ferdi Deniz, yengesinin saat 20.30'da ağabeyinin eve gelmediğini söylemesi üzerine sanığı aradığını belirterek, "Bana, ağabeyimi ormanda beyaz arabanın yanında bıraktığını söyledi. Ona, 'Ağabeyimi ormanda nasıl başkasına teslim edersin. Gel bana bıraktığın yeri tarif et.' dedim. 'Sabah gelirim şimdi gelemem.' dedi. Sanığı sabah aradım 'Gel' dedim. 'Taziyem var gelemem' dedi. Bana 'Palmiye evlerini geçtikten sonra 500 metre ileriye bıraktım.' dedi. Israr edince geldi. Beni bulunduğum yerden geri çevirerek, ağabeyimi bıraktığı yere götürdü." dedi.

Deniz, sanığın yakalanmasından sonra emniyetten çıkarken kendisini özel numaradan arayan kişinin "Sen benim kızıma mesaj atmışsın, seni de öldürmeye geleceğim." dediğini, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

İbrahim Deniz'in babası Mehmet Sıddık Deniz ise oğlunun kayıp olduğunun anlaşılması üzerine sanığı 3 kere telefonla aradığını, son aradığında "Merak etme oğlun çıkar ortaya" dediğini ifade etti.

"Delilleri yok etmeye çalıştı" iddiası

Müşteki avukatı Levent Özyurt, sanığın savcılıktaki ifadesinde yerden aldığı büyük taşı fırlattığını, taşın maktulün kafasına değdiğini söylediğini belirtti.

Suç işlemeyen birisinin yanındaki arkadaşı alıkonulduğunda doğrudan emniyete giderek ihbarda bulanacağını belirten Özyurt, "Sanık bunu yapmamış aksine müvekkilin otomobilde kalan telefonundan kendine cevap yazmış ve delilleri yok etmeye çalışmıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda 13 Aralık 2021'de yürüyüş yapan kişiler tarafından bulunan cesedin İbrahim Deniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Deniz'in, en son görüştüğü Nurmehmet H. tutuklanmıştı.

Sanık Nurmehmet H. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.