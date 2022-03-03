Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı

03.03.2022 00:57
Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı. Altınları bozdurduğu anlar kameraya da yansıyan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kumluca ilçesi, Mavikent Mahallesindeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olayı şüpheli A.E.N'nin yaptığını belirledi. Ekipler A.E.N.'nin Şanlıurfa'ya gittiği ve banka hesabına yüklü miktarda para girişinin olduğu ve düzensiz şekilde harcama yaptığını tespit etti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile koordine halinde çalışan ekipler, kamera incelemesinde şüphelinin çalıntı altınları kuyumcuda bozdurduğu ve aldığı parayı banka hesabına yatırdığına dair görüntülere ulaşıldı. Şüpheli düzenlenen operasyonla Kumluca'da yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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ŞANLIURFA - Cinayetten aranan zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Cinayetten aranan zanlı tutuklandı Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa, Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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