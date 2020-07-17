Son dakika! Antalya'da "caretta caretta"ların koruyucuları iş başında - Son Dakika

Son dakika! Antalya'da "caretta caretta"ların koruyucuları iş başında

Son dakika haberi: Antalya'da "caretta caretta"ların yuvalama alanlarından olan Çıralı Sahili'nde, 4 belediye personeli, her gece sabaha kadar deniz kaplumbağaları için nöbet tutuyor.

Antalya'da "caretta caretta"ların yuvalama alanlarından olan Çıralı Sahili'nde, 4 belediye personeli, her gece sabaha kadar deniz kaplumbağaları için nöbet tutuyor.

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Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalanmasının ardından Çıralı Sahili'nde görevlendirilen Dicle Yılmaz, Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu, deniz kaplumbağalarını korumak için mesai harcıyor.

Caretta caretta popülasyonunu artırmak için her gece sabaha kadar sahilde görev başında olan belediye personelleri, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan, yavruların denize ulaşmasına kadar olan süreci takip ediyor.

Turistleri de uyarıyorlar

Mesaiye gece saatlerinde başlayan belediye personeli, yerli ve yabancı turistlere deniz kaplumbağaları hakkında bilgi veriyor, sahilde gece gezmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye personellerinden Dicle Yılmaz, sabaha kadar sahilde devriye gezdiklerini söyledi.

Yılmaz, gece yumurtlamak için sahile çıkan deniz kaplumbağalarının, insanları gördüğü zaman kaçabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Caretta carettaları korumak için çalışmaktan mutluyuz. Bu dünya harikası hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kemer Belediyesinde çalıştığımız için bize caretta carettaların 'resmi koruyucuları' diyorlar. Bu şekilde anılmaktan gurur duyuyoruz. Herkesi caretta carettaları korumaya davet ediyoruz. Onların yaşam alanlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Denizlere çöp atmayalım. Geceleri sahile inmemeye özen gösterelim."

Antalya, Çıralı, Kemer, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Antalya'da 'caretta caretta'ların koruyucuları iş başında - Son Dakika
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