Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Kent merkezi ve ilçelerinde 80 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi gözaltına alındı - Son Dakika